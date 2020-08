Ich prangere an ...

Liebe Menschen, ihr habt schon von mir gehört: Ich heiße Natur und Ihr habt mich besonders in den letzten Wochen und Monaten schätzen gelernt. Ich bin schon lange krank und einige von Euch kämpfen schon lange dafür, dass ich wieder gesunde, doch leider sind das noch viel zu wenige von Euch. Ihr scheint immer noch nicht verstanden zu haben, dass Ihr mit mir untergehen werdet, ich aber als Einzige von uns beiden wieder aufstehen werde, um dann - ohne Euch - besser zu leben.

Ich habe es zugelassen, dass Ihr mich erforscht, meine Früchte erntet und meine Rohstoffe für Euch nutzt. Eure unersättliche Gier aber, die in den letzten Jahrzehnten exorbitant angestiegen ist und keine Grenzen zu kennen scheint, hat mich dazu bewogen, Euch in aller Deutlichkeit zu zeigen, dass Ihr nicht die Herrschaft über diesen wunderbaren und so vielschichtigen Planeten habt. Eure unbestritten vorhandene Intelligenz reicht allerdings nicht aus, um die Überschwemmungen, Feuer und Stürme, die ich Euch in immer dichterer Abfolge sende, richtig zu deuten.

Ihr solltet mich als die Quelle und Garant Eures guten Lebens hegen und pflegen, nicht aber meine Meere leerfischen, eine Unmenge an Tieren und Pflanzen ausrotten, Luft und Wasser verpesten oder meine Wälder niederbrennen.

Viele von Euch - und sie werden schnell immer mehr - kämpfen gegen die offenbare Allmacht Eurer Konzerne, die ausschließlich immerwährendem Wachstum frönen und gegen die selbstsüchtigen und nur auf den eigenen Vorteil bedachten Politiker, die Eure und die Zukunft Eurer Länder gestalten und nicht nur mit größtmöglicher persönlicher Ausbeute verwalten sollten. Sie sind Eure Angestellten! Ihr bezahlt sie mit Euren Steuern! Sagt Ihnen selbstbewusst, was Ihr von ihnen wollt. Schreit es laut heraus: Wir wollen das nicht!

In Eurem wunderschönen Bundesland Salzburg sollen 800 ha Wald ohne jede Notwendigkeit gerodet werden, um eine Stromautobahn zu ermöglichen, die meine Bäume tötet, meine Tiere bedroht und vor allem Eure Gesundheit schädigen wird! Es wurden und werden Hunderte Grundbesitzer zwangsenteignet (!), um den Plan der Gierigen verwirklichen zu können.

Unterstütze jene, die für mich und letztlich auch Euch kämpfen: www.fairkabeln.at

MMag. Astrid Hurtado Herrera, Bad Vigaun