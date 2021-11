Ich schick meine Kinder ...

… in die Schule. Ja, es wäre mir "möglich", meine Kinder zu Hause zu lassen, aber dieses Mal will ich es nicht.

Viele Monate hinweg war ich solidarisch. Viele Monate habe ich getan, was gefordert und erwartet wurde. Mein Mann und ich haben uns zum frühestmöglichen Zeitpunkt impfen lassen - sind mittlerweile geboostert. Unsere zwei Jugendlichen haben sofort im Juni ihre Spritzen erhalten. Unser drittes und viertes Kind sind noch keine zwölf Jahre alt. Vor zwei Wochen haben wir die beiden "off label" impfen lassen.

Jetzt bin ich egoistisch. Die psychische Gesundheit meiner vier Kinder ist mir das Wichtigste! Deswegen schicke ich sie in die Schule.

Der Präsenzunterricht ist die unbestritten beste Form des Unterrichts. Nach so langer Zeit des Wurstelns haben meine Kinder darauf Anspruch. Deswegen schicke ich meine Kinder in die Schule!



Christina Grössenberger, Mutter und VS-Lehrerin in Karenz, 5162 Obertrum am See