Ich sehe das gelassen!

zu: "Die Alten stehen im Weg" (SN v. 21. 11.)

Ich bin 66 Jahre alt und habe mein Leben lang gearbeitet. Wäre ich zehn Jahre jünger, hätte ich mich über den Titel "Die Alten stehen uns im Weg" furchtbar geärgert! Heute sehe ich das sehr gelassen und möchte dem "Schnösel", Herrn Samuel Koch, nur das ausrichten: Möge er zuerst einmal ein Leben wie meines erfolgreich meistern, so oft hinzufallen wie ich ... und immer wieder aufzustehen!

Ja, er hat Recht, digital bin ich in seinen Augen ein Versager! "lach" Doch ich habe mit 63 gelernt, wie man mit einem Smartphone umgeht und mein Laptop tut meistens auch das, was ich will!

Mehr brauche ich nicht, ich bin zufrieden; so wie es ist, ist es gut.





Ernestine Moßhammer, 5090 Lofer