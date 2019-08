In den österreichischen Zeitungen wird immer mehr kritisiert, dass bei den Festspiel-Schauspielen keine sehr gepflegte Sprache herrsche. Ist das ein Wunder? Ich meine nein, denn die meisten Produktionen werden zusammen mit deutschen Theatern und ergo auch deren Schauspieler und Schauspielerinnen gemacht und dort spricht man halt so. Wir erinnern uns noch, als Peymann mit seinem Ensemble an die Burg kam, war es nicht viel anders, oder? Burgtheaterdeutsch adé!

Bei "Jugend ohne Gott" wäre mir diesbezüglich nichts Störendes aufge-

fallen - im Gegenteil, ich verstand jedes Wort! Großartig!





Josef Blank, 5061 Elsbethen