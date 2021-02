Ich vertraue meinem Immunsystem

Ich bin 78 Jahre alt und habe verschiedene gesundheitliche Mängel, gehöre also zur Gruppe der Risikopersonen. Nun höre ich nahezu täglich, dass die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz meiner Altersgruppe dienen. Dies ist einerseits lobenswert, andrerseits tut es mir weh.

Der Grund meines Schreibens ist, dass ich möglichst vielen Menschen sagen möchte, dass ich nicht will, dass Millionen gesunder Menschen eingesperrt werden, um mein Leben zu verlängern, dass Milliarden Staatsschulden aufgehäuft werden, um meinen vielen Lebenstagen noch einige hinzuzufügen, dass Hunderttausende Menschen daran gehindert werden, ihrer Arbeit nachzugehen, dass Weißgott wie viele KMU's und ihre Besitzer bankrott gehen, nur um mir Schutz zu gewähren, dass der Jugend der Weg in eine gute Zukunft verbaut wird, weil ihre Bildung und Ausbildung behindert wird. Dass alte Menschen einsam und abgeschottet von der Umwelt sterben müssen! So etwas zu fordern wäre reinster Egoismus.

Ich vertraue auf die Stärkung des Immunsystems und auf Regeln die das Gesundheitsministerium vorgibt. Dies hat mir bisher geholfen, viele Epi/Pan/demien zu überleben (Kinderlähmung, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Masern in den 1950ern; Asiatische Grippe 1957; die Hongkong-Grippe 1968; den Rinderwahn, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe).

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Pandemien in der One World häufiger werden. Die Menschen müssen zur Kenntnis nehmen, dass man in Zukunft auch einer Pandemie zum Opfer fallen kann und nicht nur an Zivilisationskrankheiten stirbt. Und auch der beste Gesundheitsminister wird am Ende des Tages eingestehen müssen, dass man den Tod nicht weg impfen kann.

Hubert Lahnsteiner, 4694 Ohlsdorf