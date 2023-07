Soeben habe ich in den Nachrichten von der Idee, Quereinsteiger zu Lehrern zu machen, gehört.

Dabei ist mir die Idee gekommen, zum Beispiel bei Krankenständen oder Wien-Wochen o. ä. Direktoren/-innen zum Ersatzunterricht zu verpflichten. Speziell an Landschulen sind sie arbeitsmäßig sicher nicht so überfordert, dass dies nicht möglich sein könnte. Und die Qualifikation muss doch in jedem Fall höher sein als bei Quereinsteigern. Schüler sollten ja in keinem Fall sich selbst überlassen sein.

Sunhild Brunauer, 5081 Anif