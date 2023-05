Idee zur Senkung der Lebensmittelpreise

Von kompetenter Stelle sollte ein Warenkorb über die wichtigsten Lebensmittel

erstellt werden, die Preise der marktbeherrschenden Lebensmittelhändler gegenüber-

gestellt werden und wöchentlich in den Medien mit dem Hinweis, wer unterm Strich

der Billigste ist, veröffentlicht werden. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird den Supermärkten nichts anderes übrigbleiben, raschestmöglich ihre überhöhten Preise zu senken.

Von einer Senkung der Mehrwertsteuer ist abzuraten, weil die Praxis in anderen Ländern gezeigt hat, dass dies den Lebensmittelhändlern nur noch mehr Gewinn bringt, weil eine Senkung vom Handel nicht in gewünschter Höhe Eins zu Eins weitergegeben wird. Ein Einfrieren der Preise für bestimmte Lebensmittel ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Hohe Preise einfrieren? Diese müssten erst reduziert werden, dann ist Einfrieren sinnvoll.

Ein Boykott der wöchentlich festgestellten überteuerten Supermärkte durch uns

Konsumenten wäre ein gangbarer Weg, endlich wieder günstig lebensnotwendige Lebensmittel einkaufen zu können.





Hans Wiesinger, 5020 Salzburg