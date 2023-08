Ideen für den Schulbeginn

Die finanzielle Belastung durch den Schulanfang ließe sich durch ein Maßnahmenbündel beheben: die Schultüten werden im abgelaufenen Schuljahr von den Mitschülern für die Erstklässler gebastelt, die Schule füllt sie mit den notwendigen Materialien (keine Süßigkeiten!!). Persönliche Geschenke haben im Privatbereich zu bleiben. Die Schulen geben sämtliche Arbeitsmateralien für alle Schüler aus. Die ehemaligen und derzeitigen Politiker übernehmen Patenschaften für die Schulen, in denen sie Abschlüsse machten. Aufgrund der Höhe der Pensionen und der Bezüge sollte dies kein Problem sein.

Die Schulen geben Gutscheine von Vereinen, Theater aus, damit jede Schülerin, jeder Schüler an kulturellen, handwerklichen, sportlichen Aktivitäten kostenlos teilnehmen kann. Die Schulen sind ganztägig und ganzjährig (mit Gratismahlzeiten!!) zu öffnen und bieten ein breites und kostenloses Spektrum von Aktivitäten und Nachhilfe an. Der Verkauf von Süßigkeiten und Softgetränken ist zu untersagen, Wasserspender aufzustellen. Mit dem Bündel von Maßnahmen wird der finanzielle Druck gemildert, durch den Umfang der Betreuung können sich auch Alleinerziehende beruflich verwirklichen. Die Urlaubszeit der Lehrer ist auf die normalen fünf Wochen zu beschränken, somit können sie länger in der Schule gestalten, sich weiterbilden. Fazit: Geldsegen hilft nur teilweise die sozialen Härten und sozialen Unterschiede auszugleichen. Zudem ist die Werbung für Süßigkeiten und die Aufstellung bei den Kassen zu untersagen.



Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen