Ideologische Grabenkämpfe auf dem Rücken der Kleinsten?

Der Artikel zum gender pay gap vom 10. Jänner hat ethisch und moralisch eine rote Linie überschritten. Er zeigt schonungslos auf, wie trotz besserem Wissen entwicklungspsychologische Evidenzen zugunsten ökonomischer und ideologischer Interessen ignoriert werden. Wer kommt auf die abwegige Idee, unseren Kleinkindern quasi aufgrund ihrer Existenz die Verantwortung für den gender pay gap aufzuladen und ihnen abzuverlangen, neun bis zehn Stunden am Tag von ihren Familien getrennt zu sein, die sie, sofern sie dort keine wie auch immer geartete Vernachlässigung oder Gewalt erleben, gerade in den ersten drei Lebensjahren am notwendigsten brauchen, um sich zu gefestigten Menschen entwickeln zu können?

Gerade in der Phase der frühesten und frühen Kindheit wird - in Abhängigkeit von der Beziehungsqualität zwischen primären Beziehungspersonen und Kind - die Stresstoleranz für das gesamte weitere Leben ausgebildet. Sofern gesund, ist diese Bindung von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung eines Kindes und seiner bio-psychosozialen Gesundheit. Im Alter von 0 bis 3 Jahren müssen Kinder neben dem Erwerb sprachlicher und motorischer Fähigkeiten zunächst ein Gefühl für Selbstwirksamkeit, Autonomie und Identität entwickeln. Diese Fähigkeiten werden am Besten durch liebevolle und fördernde Eltern-Kind-Interaktionen unterstützt, Fremdbetreuung kann das unter idealen Bedingungen ansatzweise kompensieren - von idealen Bedingungen sind wir allerdings meilenweit entfernt.

Distress bei Kleinkindern durch frühe Trennung von ihrer Bezugsperson kann zu schwerwiegenden Folgen für die Entwicklung eines Kindes führen, kann negative Auswirkungen auf die Selbstkompetenzen, die Lernfähigkeit oder das Immunsystem haben. Dieser Distress kann u. a. auch durch einen zu frühen Eintritt des Kindes in eine Kindertagesstätte verursacht werden. Nebenbei wird den Eltern alleine aufgrund ihrer Elternschaft ein unlösbarer Konflikt aufgeladen. Egal, wie sie sich entscheiden, sie können es nicht richtig machen. Arbeiten beide in Vollzeit, leben sie im Bewusstsein, ihr Kind zu vernachlässigen, bleibt ein Elternteil beim Kind, wird ihr/ihm das Gefühl vermittelt, weniger wertvoll für die Gesellschaft zu sein. Die wissenschaftlichen Evidenzen, über die nicht gesprochen werden darf, die aber die meisten Eltern auch intuitiv wissen: Erst im Laufe des dritten Lebensjahres sind Kinder imstande, wechselseitige Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen zu verarbeiten. Dies wäre der Zeitpunkt, sein Kind vorsichtig in einer Betreuungseinrichtung einzugewöhnen.

Politik und Gesellschaft haben die moralische Verpflichtung, Eltern in ihrer Bereitschaft zu unterstützen, ihren Kindern eine sichere und unbeschwerte Entwicklung zu ermöglichen. Sobald diese Wahlmöglichkeit eröffnet ist, profitieren davon auch jene Familien, denen, aus welchen Gründen auch immer, eine persönliche Kinderbetreuung nicht möglich ist.

Für die Beseitigung des gender pay gap muss nicht das Wohl unserer Kleinsten geopfert werden, sondern die ideologische Verblendung jener Kräfte, die nicht bereit sind, die sozial und gesundheitspolitisch enorm bedeutsame Leistung von Elternteilen anzuerkennen, die sich dazu entscheiden, ihre Kinder selbst zu betreuen, und diese auch angemessen finanziell zu honorieren. Die tatsächliche Problematik des gender pay gap, nämlich der Umstand, dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger Gehalt bekommen als Männer, hat damit gar nichts zu tun.





Eva-Maria Schwaighofer, MA, MSc. Hebamme, Fachhochschule Salzburg 5412 Puch