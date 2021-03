Ignoranz - die Zukunft?

(M)eine Frage an jene Menschen, die mir am 24. 2. 2021 mittags nach meinem Unfall am Fuschlsee entgegengekommen sind - ich offensichtlich triefend nass und verletzt. Ist Hin- und anschließendes Wegsehen das, was Sie sich wünschen, dann, wenn Sie oder eine/r Ihrer Lieben Hilfe brauchen? Mein Dank gilt den drei Damen, die mich als einzige unter den zahlreich Entgegenkommenden angesprochen und dem Herrn, der mir Taschentücher gegeben hat und ganz besonders den kompetenten und freundlichen Menschen im UKH Salzburg.

Handeln oder Nichthandeln hat etwas mit innerer Haltung und Werten zu tun.

Ich wünsche mir für uns alle mehr Zivilcourage, Mut und Charakterstärke. Die Frage: "Brauchen Sie Hilfe?" wäre ein Anfang. Zuversichtlich,

Birgit Reiterer, Wirtschaftstrainerin & Coach, 5026 Salzburg