Ihr liabn Leit!

Wenn man so denkt und schaut,

es gibt doch überall so a Kraut

oder Sochn, die oan wieder gsund mochn,

man derf nur ned verzagen -

hört man viele sagen.

De Chinesn san schuld an dem ganzen Chaos,

des hört man bis nach Laos,

es is - was is, koa guate Zeit,

drum wa so a Kräutl, net schlecht

für unsere Zeit.

Schreibts euch hinter die Ohren

Ihr Wirtschaftsleit: Alles in Asien machen

lassn, da homa koa Freud,

des muaß wieder anders wern auf derer Wöd,

de Gsundheit is mehr wert alls olles Göd -

i hoff, ihr werds wieder gscheit,

wos do so abgeht heit,

so viel ham Angst, des muaß doch ned sei,

do tat i halt trösten glei,

des Virus hot uns zu fest im Griff,

drum laßts doch amoi los an starken

Pfiff, dann geht's scho amoi leichter,

mia wern des scho mochn und a wieder lachn,

drum tuats ma ned verzagen,

mir helfen zamm in solchen Tagen.

De Menschheit muaß lerna, da hilft hiaz

alles nix mehr,

des Zeug aus China

des brauch ma ned mehr,

mir in Europa, mir mochn des scho.

Mia fliang nach China und fotografiern alles o,

dann wiss ma wias ois geht,

dann sechts, wie schnell unsa Wirtschaft

wieda geht - des wa wos auf derer Wöd,

wann ma ned ois selba mochn tät,

de Köpf de gscheidn, de homa oi selber dazua,

so hiaz loss i euch mit dem gesemper in Ruah!

In diesem Sinn, liabe Leit, halts die Ohren steif -

ned nur heit!







Karin Pfeil, 5165 Berndorf