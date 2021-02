Illegale Autorennen mit 150 PS?

Seit 2002 bin ich ein paarmal pro Jahr mit dem Auto in Salzburg-Stadt unterwegs und mich setzt die Szene, gekennzeichnet von älteren schwarzen Limousinen zweier Nobelmarken mit extradunklen Seitenscheiben und charakteristischen sehr jungen Insassen stets in Erstaunen, zumal diese jungen Leute auch in Zeiten von Berufstätigkeit anderer unterwegs sind.

Man kann sicher sein, dass die im Bericht genannten 150 PS nur auf dem Papier existieren. Bei jedem der häufigen Ampelduelle gibt es eine schwarze Rußwolke, die auf den Einsatz von verbotenem Chiptuning hinweisen, das ein Plus von oft mehr als 20 Prozent Leistung bedeutet. Außerdem wären es mit 150 PS Sparvarianten dieser Modelle, die kaum Anreize für diese Community haben. All dies ist ein Teilproblem einer realen Parallelgesellschaft. Lösung für das Gehabe dieser jungen Männer?

Spezielle schulbegleitende Maßnahmen, die letztlich in eine abgeschlossene Berufsausbildung mit guten Berufsaussichten führen. Dann kann man sich dort beweisen und nicht wie jetzt im Straßenverkehr mit illegal getunten Boliden, was immer wieder unnotwendige Opfer fordert.





Michael Wolfbauer, 8046 Stattegg