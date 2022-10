Illegale Einwanderung - Souveränität ausgehöhlt

Wohlgemerkt, kein imaginäres Zukunftsszenario! Fünfhundert und mehr Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Welt überrennen täglich unsere Landesgrenzen mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre Österreich ein herrenloser Landstrich, den es zu akquirieren gelte. Bald werden es tausende illegale Einwanderer pro Tag sein. Die Migrantenwelle bringt zudem überwiegend Männer ins Land. Und wir alle sehen tatenlos zu. Unsere von Saturiertheit und Gleichgültigkeit gesteuerte "Ist-leider-so, Kann-man-halt-nichts-machen-Mentalität" dominiert, hat uns mundtot und somit hilflos gemacht. Die Politik hat in den letzten fünfundzwanzig Jahren unser Land und seine Souveränität an das Bürokratiemonster in Brüssel verkauft und verraten. Sogar Bundeskanzler Nehammer gesteht öffentlich ein, dass Österreichs, respektive die EU-Migrationspolitik längst gescheitert ist.

Gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Bundesländern und der Regierung helfen nicht weiter. Schluss mit Tarnen, Blenden, Täuschen und der Streichelpolitik gegenüber illegalen Zuwanderern. Es heißt ab sofort Brüssel die Stirn zu bieten, und das Heft selbst proaktiv in die Hand zu nehmen. Es braucht den Schulterschluss aller Parlamentsparteien. Es braucht ein mit Zweidrittelmehrheit zu verabschiedendes Migrations-Notstandsgesetz. Es liegt an jedem einzelnen, alles zu tun, um die Souveränität unseres Staates wiederherzustellen, auf dass unsere Kinder, Enkelkinder und künftige Generationen ein lebenswertes Österreich vorfinden.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl