Im Burgenland müsste man sein . . .

Das Burgenland verimpft die zugeteilten Coronaimpfdosen zu über 100 Prozent und signalisiert so der Bevölkerung: Wenn wir nur einen Tropfen Impfstoff für Dich auftreiben können, so kriegst Du ihn. Man nimmt sich offensichtlich ein Beispiel an Israel, wo man bewusst - und offensichtlich mit Erfolg - in Kauf nimmt, den Abstand zwischen den beiden Impfungen zu verlängen, um wenigstens eine Teilimmunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Die schleppende Salzburger Impfstrategie vermittelt das Gefühl: Meine Impfung kriege ich erst am Nimmerleinstag.

Ich bin davon überzeugt, dass das für die Einhaltung der Coronaregeln absolut nicht förderlich ist.







Mag. Wolfgang Del-Negro, 5400 Hallein