Im Gedenken an Toni Aichhorn

Vor etlichen Wochen hat uns der Pongauer Mundartdichter Toni Aichhorn, der uns viele schöne und tiefsinnige Gedichte vermacht hat, für immer verlassen. Ich bin beim Durchblättern eines seiner Bücher auf ein Weihnachtsgedicht gestoßen, welches es mehr als wert ist, einem größeren Leserkreis gerade jetzt dargebracht zu werden:

"Wunsch ans Christkindl.

A ganz a kloas Liachtl, des wa doh net vü/ und wa scho des oanzig, was ih vo Dir wü./ Es is ja so finster rund ummi um mih./Und was ih ah suach - find net amal Dih!/Und was ih ah schau, wer nebm meiner geht,/wer hinter und vorbei und nebm meiner steht,/ih ka's net dasegn, es wa ganz umasunst …/Drum ha'ih halt gmoat …, wen fragatsd' denn sunst …?/Ih woaß's ja, liabs Christkind, vo Dir woin d' Leit vü./Liabs Christkind - a Liachtl, um des bittat ih …"



Hans Müllauer, 5303 Thalgau