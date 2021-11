Im Glauben Halt finden

Herzlichen Dank, dass Sie immer wieder die ausgezeichneten Artikel von Prof. Dr. Rubin-Bittmann abdrucken. "Ein Jahr Schonung für die Erde. Schonung für die Menschen!" (SN v. 13. 11.) Ein außergewöhnlich wichtiges Thema in der heutigen Zeit! Noch dazu, wo uns die ganze Bibel so viel zu sagen hätte! Es stellt sich nur die Frage: Wie können wir die Verantwortlichen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik davon überzeugen, wo doch fast alle materialistisch gesinnt sind? Ja, und wie können wir die jungen Menschen erreichen? Ein muslimischer Religionslehrer hat sich einmal bei mir beschwert, weil er gehört hat, dass im christlichen Religionsunterricht über alles Mögliche, aber nicht über die Bibel gesprochen wird und daher die Jugendlichen von ihren Lehrern kein festes Fundament für ihr Leben mitbekommen.

Allein die Einhaltung eines wöchentlichen Ruhetags, an dem die Familien gemeinsam feiern und über alles sprechen können, wäre für unsere Gesellschaft von großer Wichtigkeit.





Karl Fröhlich, 5020 Salzburg