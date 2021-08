Im Katastrophenfall zählt rasche Hilfe

In der kleinen Gemeinde Wald im Pinzgau wurde in der Nacht von 14. auf 15. August 2021 Zivilschutzalarm ausgelöst, die furchtbaren Folgen der Unwetterkatastrophe wurden in den Medien eindrucksvoll dargestellt. Sofort, und zwar wirklich sofort, waren Feuerwehr oder Privatpersonen zur Stelle, um irgendwie zu helfen. Irgendwann ist aber für jeden und jede ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr oder sehr schwer weitergeht. Das sind nicht nur körperliche Strapazen, die sich bemerkbar machen, die Wucht der Zerstörung und das persönliche Leid der Betroffenen hinterlassen auch im stärksten Nervenkostüm ihre Spuren.

Den SN vom 18. August 2021 ist zu entnehmen, dass Bürgermeister Michael Obermoser drei Tage nach dem Zivilschutzalarm einen Assistenzeinsatz des Bundesheers erbeten hat. Für den Dienstweg hatte er, und das scheint verständlich, keine Zeit, er rief neben dem Bezirkshauptmann auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Handy an. Und die habe, so der Bürgermeister, gefragt, woher er die Nummer habe, und er möge sich an den Dienstweg halten! Mit Verlaub, Frau Ministerin: "Geht's noch?"



Alois Wilhelm, 5302 Henndorf