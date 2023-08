Im Land herrscht Raum-Unordnung

Eine Reise von Südtirol nach Salzburg: Nimmt man den Vintschgau - die Landschaft von Meran bis zum Reschenpass - mit offenen Augen wahr, so fällt auf, dass sie im Großen und Ganzen intakt ist - wenig zersiedelt, kaum ausgefranste Dörfer, eine noch erträgliche Architektur usw.

In Tirol, vom Reschenpass bis Kufstein, ändert sich die Situation dramatisch - vor allem im Unterinntal und bis in die Seitentäler hinein: Zersiedelung und räumliche Unordnung, zusätzlich zu einer prekären Verkehrssituation, bestimmen die Landschaft. Nach dem Grenzübertritt in Kufstein zeigt sich in Bayern das Bild einer räumlichen Ordnung, ähnlich wie in Südtirol.

Angelangt im Bundesland Salzburg begegnet einem vor allem im Salzburger Becken und im Salzachtal dieselbe räumliche Unordnung wie in Tirol, geprägt auch durch hässlichste Gewerbebauten und Starkstromleitungen.

Südtirol ist in allen Prämissen (Landes- und Bevölkerungsgröße, Wirtschaftsleistung, Gebirgsland) mit Salzburg unmittelbar vergleichbar, in raumordnungspolitischer Hinsicht jedoch liegen Welten dazwischen. Die Südtiroler Landesregierung hat das Zweitwohnungsproblem gelöst (keine weiteren Zweitwohnungen mehr), bei Umwidmungen von Grünland in Bauland müssen 60 Prozent der Fläche für den sozialen Wohnbau zur Verfügung gestellt werden (diese Regelung hat Herr Dankl unlängst auch für Salzburg gefordert), die Bürgermeister wurden und werden von der Landesregierung genauestens kontrolliert und anderes mehr.

Ganz anders in Salzburg: Es ist noch nicht allzu lange her, da hatte Salzburg den 18-fachen Bodenverbrauch von Südtirol, dessen Folgen wir heute sehen. Der Bodenverbrauch ist weiterhin rekordverdächtig, das Zweitwohnungsproblem weitgehend ungelöst, zu viele überforderte Bürgermeister (Baubehörde 1. Instanz) haben Narrenfreiheit, hängen am Tropf der Immobilienwirtschaft und der Banken und werden von der meist "gleichfarbigen" Landesregierung kaum kontrolliert.

Die Misere liegt meist im Detail: Als es vor etlichen Jahren noch die Regelung gab, dass ein Drittel des umgewidmeten Grünlandes dem sozialen Wohnbau vorbehalten sei, hat die Gemeindevertretung von Grödig die Auflage für ein 4000 m² großes Grundstück beseitigen lassen!

Ich empfehle den für Raumordnung in Salzburg politisch Verantwortlichen eine Vorsprache bei der Südtiroler Raumordnungsabteilung. Und noch eines: Im Alpenland Südtirol gibt es keine Windräder.



Wolfgang Sonntagbauer, 5082 Grödig