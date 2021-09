Im UKH ist man keine Nummer

Der 1909 in Oberndorf geborene Leopold Kohr sagte: "Small is beautiful." An diese Weisheit sollte die Politik denken und sich auch daran halten, wenn es darum geht, das UKH in die SALK einzugliedern. Ich musste öfters im UKH behandelt werden und kann nur sagen, dass ich dort stets sehr gut aufgehoben war und ärztlich bestens betreut wurde, weil man dort eben keine Nummer, sondern immer Mensch ist.

Allein diese sperrige Bezeichnung "Ortho-Trauma-Zentrum" hat sich das UKH, das besonders vom südlichen Teil Salzburgs - Stadt und Land - gut und schnell erreichbar ist, nicht verdient!



Josef Blank, 5061 Elsbethen