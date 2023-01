Im Vordergrund steht die frohe Botschaft

Wenn in den letzten Tagen darüber diskutiert wird, welche Hautfarbe die Sternsinger haben, so irritiert mich das. Es geht bei der Sternsingeraktion doch um etwas ganz anderes. Im Vordergrund steht die Verkündigung der frohen Botschaft über die Geburt Jesu, das Sammeln von Spenden für Menschen der Dritten-Welt-Länder und die Überbringung des Segens an die Haushalte. Ist es da nicht egal, welche Hautfarbe die Mädchen und Burschen haben, die diese ehrenvolle Tätigkeit übernehmen?

Wer hier Kritik übt, stört sich womöglich auch daran, dass Mädchen dabei sind oder nur zwei statt drei Sänger kommen. Und was ist, wenn die Sternsinger vielleicht gar nicht singen, sondern "nur" einen Spruch aufsagen? Bei uns kamen heuer drei Burschen und zwei davon hatten eine dunklere Hautfarbe. Was dann? Soll sich ein Kind weiß anmalen? Ich appelliere daran, den wahren Sinn der Sternsingeraktion zu erkennen und den Kindern die Türen und Herzen zu öffnen - egal welche Hautfarbe, Alter oder Geschlecht sie haben.

PS: Die meisten Sternsinger haben sowohl Segens-Aufkleber als auch Kreide dabei. Da viele Haushalte weiße Kunststoffhaustüren haben, wurden in den letzten Jahren vermehrt Aufkleber gewünscht.





Waltraud Loibichler, 5310 Tiefgraben