"Im Zentrum": Impfpflicht

Physiker Werner Gruber hat am Sonntag, den 3. 2. , in der Sendung "Im Zentrum" mit Claudia Reiterer das einzig Richtige gesagt, nämlich, dass man eine Ausbreitung von Masern und anderen Krankheiten nur durch eine Impfung verhindern kann. Deshalb ist Herr Werner Gruber für eine generelle Impfpflicht, er hat eine Studie vorgelegt, in der es seit 2007 bis 2016 von 32 Millionen "Impfdosen" lediglich 19 Impfschäden gegeben hat, und wer sich nicht impfen lässt, gefährdet andere Menschen, noch dazu in einem Einwanderland wie Österreich. Ich finde Leute wie ein Werner Gruber gehören unbedingt in die Politik, weil dieser Mann hat etwas, was bei vielen die sich selbst als Politiker bezeichnen teilweise abhandengekommen ist. Richtig: Einen Hausverstand!

Anzeige

Hermann Sulzbacher, 4880 St. Georgen im Attergau