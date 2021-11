Im Zimmer einsperren

Mit Befremden musste ich das Statement unseres Landeshauptmanns am 10. 11. hören. Bei dieser Liveschaltung nach dem Gespräch mit Gesundheitsminister Mückstein wurden meiner Meinung nach keine Lösungen und keine Fakten präsentiert, sondern lediglich heiße Luft erzeugt.

Wenn unser Landeshauptmann erklärt, man warte noch etwas ab, denn so schlimm sei die Situation aktuell in den Intensivstationen zum Glück noch nicht, ist das eine verbale Ohrfeige für alle in Gesundheits- und Sozialberufen arbeitenden Menschen, die seit bald zwei Jahren ihr Bestes geben und mehr und mehr an den Arbeitsanforderungen verzweifeln. Wenn er meint, die bis zu vier Stunden Wartezeit vor den Impfstationen seien Anfangsschwierigkeiten, frage ich mich, wann wir diese Anfangsschwierigkeiten endlich beheben. Und wenn Herr Haslauer "etwas übertrieben" meint, "den Virologen wäre es am liebsten, jeder von uns würde sich allein in ein Zimmer setzen, damit wir uns nicht anstecken, dafür würden wir dann halt an Depressionen sterben oder verdursten", stellt es mir endgültig die Haare auf!

Was wir brauchen, sind klare, rasche Entscheidungen, die schnell umzusetzen sind, um die explodierenden Infektionszahlen wieder zu reduzieren, um einen Lockdown zu vermeiden und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Populistische Wortmeldungen und ein "Wir warten erst mal noch ab" sind sicherlich der falsche Zugang!





Alexandra Schmidhuber, 5302 Henndorf