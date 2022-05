Imagekampagnen reichen nicht

Zum SN-Interview mit dem Geschäftsführer der Landeskliniken Paul Sungler "Die Leute haben es satt" am 20. 5.:

Ein Danke an Heidi Huber und die SN für das aufschlussreiche Interview mit Paul Sungler. Zwei Aussagen haben mich besonders erschüttert. Herr Dr. Sungler ist anscheinend der Überzeugung, "die" Oppositionspolitiker:innen seien verantwortlich für den Personalmangel, weil sie die Zustände in der Pflege aufzeigen. Tatsächlich weisen aber Gewerkschaften, BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen und die Arbeiterkammer schon seit Jahren auf die Missstände hin, die sie vor Ort und live erleben. Knapp 15.000 Demonstrant:innen - großteils aus dem Bereich der Pflege - haben allein am 7. Mai, dem Tag der Pflege, österreichweit auf die Dringlichkeit von Maßnahmen seitens der Regierenden hingewiesen. Niemand hat Interesse, den Pflegeberuf negativ zu konnotieren. Im Gegenteil! Aber Imagekampagnen allein reichen eben nicht aus, wenn sich die Realität dann häufig völlig anders darstellt.



Magª Christine Pertele, 5023 Salzburg