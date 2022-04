Immense Gewinne für Unternehmen

Ich würde sehr gerne einmal eine Antwort darauf bekommen, wieso Betriebe im vergangenen Jahr so hohe Gewinne verzeichnen können und dabei alles teurer wird. Weshalb wird Strom teurer, obwohl alle Stromanbieter Gewinne verzeichnen? Ich war jahrelang in führender Position an Projekten beteiligt und mir ist es nie passiert, dass, wenn sich Baustoffe verteuert hatten, ich dadurch mehr Gewinn erzielt hätte. Welch sonderbare Möglichkeiten sind hier zum Einsatz gekommen, denn das sollte man schleunigst übernehmen.

Ich verstehe auch die Regierung nicht. Weshalb wird der Gewinn nicht an die Bürgerinnen und Bürger anteilig weitergegeben. Wir sind diejenigen, die diese Gewinne durch mögliche Überteuerung erst ermöglichen. Oder sieht hier der Staat eine Möglichkeit sich zu sanieren und zu vertuschen, welchem falschen Handeln in der Corona-Zeit wir unzählige Staatsschulden verdanken.

Warum, meine Damen und Herren, lassen sie Ihre Wähler so bluten - das kann auf die Dauer nicht gut gehen.





Frank Christian, 4971 Aurolzmünster