Immense Teuerung im medizinischen Sektor belastet viele

Herr Koller, Sie schreiben dem Sinn nach, dass wir hierzulande eine sehr gute soziale Gesundheitsversorgung für jeden hätten ("Bitte etwas mehr Selbstbewusstsein!", SN vom 28. August). Das stimmt leider gar nicht. Sogar der Direktor der GKK, jetzt "Gesundheitskasse", Herr Huss, klagte erst kürzlich in aller Öffentlichkeit, dass es für Pflichtversicherte so nicht weitergehen könne: Wer sich keine teure Zusatzversicherung leisten konnte ist mit unverhältnismäßig hohen Eigenleistungen für alles und jedes konfrontiert. Sei es beim Zahnarzt, seien es Brillen, Kontaktlinsen, Physiotherapie, Psychotherapie, Medikamente, ganz zu schweigen von so Kostspieligem, wie zum Beispiel einem Hörgerät. Auch für den Aufenthalt von wenigen Stunden nach einem ambulanten Eingriff bekommt man vom LKH noch eine kleine Rechnung zugeschickt. Bitte bagatellisieren Sie nicht, dass heute tatsächlich viele - vor allem ältere Menschen - sehr wohl von der immensen Teuerung, auch auf dem medizinischen Sektor, betroffen sind. Die bescheidene Valorisierung der Renten und Sozialleistungen steht in keinem Verhältnis mehr zum gestiegenen Aufwand für Wohn-, Energie- und sogar den Lebensmittelkosten.

Dr. Leo und Waltraud Prothmann, 5020 Salzburg