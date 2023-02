Immer mehr Waffen liefern, um Frieden zu stiften? Läuft ja mega. Ich liefere jetzt auch. Torten für alle, die abnehmen wollen und Schnaps für Alkoholiker, um trocken zu werden. Die Überzeugung von Michael Gorbatschow wie er sagte "An den Frieden denken, heißt an die Kinder denken". Gorbatschow war noch einer der letzten Politiker die noch ihren Hausverstand in ihre Entscheidungen mit hineinnahmen. Bei den heutigen Politikern scheint es so zu sein, dass sie kinderlos sind. Und dass sie für die Mitmenschen keinerlei Achtung und Wertschätzung kennen.





Günther Buchinger, 4841 Ungenach