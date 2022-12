Immer wieder Ärger mit dem Müll

Tagtäglich sehen wir auf der Straße oder auf dem Spazierweg Müll auf dem Boden, so wie Zigaretten, Bierdosen etc. Nicht selten findet man diese "Schätze" gleich in der Nähe eines Mistkübels. Wie ist es möglich, dass sich so viele Menschen nichts dabei denken, wenn sie ihren Müll auf den Boden schmeißen? Ich finde, dass alle dazu beitragen könnten, dass die Straßen sauberer sind, indem sie den Müll aufheben und wegschmeißen. Wenn einem das zu unhygienisch ist, kann man ja Gummihandschuhe tragen. Auch wenn man sich denkt: "Was soll ich alleine schon ändern können?", sollte es uns nicht gleichgültig sein, denn jeder noch so kleine Handgriff kann etwas verändern!

Deshalb möchte ich alle zum Mitmachen anregen. Schauen wir doch gemeinsam, dass wir besser auf unsere Erde aufpassen!



Johanna Ottoson, (12 Jahre), 5400 Hallein-Rif