Immer wieder Lebensgefahr am Königsjodler

"Na wenn ich schon mal hier bin, dann gehe ich auch", argumentierte kürzlich eine meiner Teilnehmerinnen an einem Hochtourenkurs. Wir diskutierten nämlich darüber, warum immer wieder Menschen aus Ländern wie z. B. Tschechien oder Ungarn am Königsjodler in Bergnot geraten und von der Bergrettung unter teils schwierigen, oft grenzwertigen und lebensgefährlichen Bedingungen gerettet werden müssen. Und das nicht vorrangig weil ein Unfall, z. B. ein kleiner Ausrutscher oder ein Steinschlag passiert ist. Nein, die Vielzahl der bisher notwendigen Bergungen war meiner Erinnerung nach schlichtweg aufgrund folgender Tatsachen notwendig: Keine oder mangelnde Tourenplanung oder ignorieren des Wetterberichtes, Fehleinschätzung der Verhältnisse und der eigenen, in vielen Fällen mangelnden Fähigkeiten, unzureichende Ausrüstung und zuletzt der fehlende Mut zur rechtzeitigen Umkehr.

Als Bergführer bin ich in meinen Kursen nicht nur gefordert, meinen Klienten die notwendigen Kenntnisse und bergsteigerischen Fähigkeiten für ihre zukünftigen, eigenverantwortlich durchgeführten Bergabenteuer zu vermitteln. Nach über 30 Jahren in diesem Beruf, bemerke ich, dass ich immer mehr versuchen muss, auf der Ebene der individuellen Persönlichkeit bewusstseinsbildend einzuwirken und gegebenenfalls zu verändern. Ich meine im Laufe der Jahre zu erkennen, dass immer mehr Menschen die Einstellung aus dem täglichen Leben, aus unserer Gesellschaft mit in die Berge nehmen: Selbstverständlichkeit, Konsumdenken, Rücksichtslosigkeit, mangelnde Achtsamkeit, Fremd- statt Eigenverantwortung und Respekt, um nur einige zu nennen. Nur, was vielleicht im täglichen Leben in der Masse und durch Verantwortungsübernahme im Außen noch kaschiert werden kann und in der Regel kaum zu persönlichen, physischen und psychischen Schäden führt, endet am Berg eben nicht selten fatal, wie zahlreiche Ereignisse nur allein am Königsjodler zeigen.

Weiter bemerke ich einen zunehmenden Mangel an den ganz grundlegenden sportmotorischen Fähigkeiten. Alle wollen trendig in die Berge oder auf Klettersteige! Bestenfalls wird noch versucht, die Ausdauer zu verbessern, an der Kraft fehlt es schon vielen und wie bitte will man trittsicher auf weglosen Steigen unterwegs sein, wenn man nicht einmal in der Lage ist, auf einem Bein sein Gleichgewicht für eine Minute ruhig zu halten? Um es kurz zusammen zu fassen: Bergsteigen, inkl. z. B. Skitourengehen auf Pisten(!) braucht ein Mindestmaß an Geschicklichkeit und Hausverstand!

Dieser Hausverstand, das richtige und selbstkritische Einschätzen der aktuellen Verhältnisse, eventuell das Einholen von Informationen vor Ort und das Abwägen mit den eigenen Fähigkeiten hätte wohl auch hier vielleicht schon im Vorfeld zu einer anderen Tourenplanung geführt. Spätestens während der Tour hätte eine laufende Einschätzung des Vorankommens, der offensichtlich unzureichenden eigenen Leistungsreserven und kluges Vorausschauen und -planen die beiden zu jener Flexibilität bewegen können, an vorab festgelegten "Umkehrpunkten zu bestimmten Zeiten" zurück zu gehen. Das sind nur einige wenige Strategien, die am Berg lebenswichtig sein können und umgekehrt als wertvolles "learning" durchaus auch ins täglichen Leben mitgenommen werden können

Mag. Heinrich Johann LechnerMental-Coaching, Berg- und Skiführer UIAGM, 5020 Salzburg