Immobilien-Eigentum bedeutet auch Instandhaltung

Eine Immobilie im Eigentum zu besitzen ist ohne Zweifel ein großes Glück und bedeutet oftmals eine größere Unabhängigkeit ("Das Glück der Besitzenden", Artikel von Hermann Fröschl in den SN, 1. 6. 2023). Allerdings übersieht der geschätzte Verfasser des Artikels einen ganz eklatanten Punkt: die Instandhaltung und Instandsetzung derselben. Jede Wohnung, jedes Haus verliert mit den Jahren an Wert, wenn es nicht entsprechend gepflegt und in Schuss gehalten wird. Ganz egal, ob man die Immobilie selbst bewohnt oder vermietet. Das bedeutet: zum Teil hohe Kosten. Für Fenster-, Heizungstausch oder Dachsanierung kommen trotz Förderung schnell einmal fünfstellige Eurobeträge zusammen. Auch gesetzliche Auflagen (Sicherheitsstandards) wirken erschwerend. Und mit Handwerkern lässt sich oftmals trefflich über saftige Rechnungen für Reparaturen streiten. Mieterinnen und Mieter müssen dafür logischerweise nicht aufkommen, Wohnungs- oder Hauseigentümer aber sehr wohl. Dies wäre in der Kostenrechnung und in der "Neiddebatte"(?) bezüglich der ach so glücklichen Immobilien-Besitzer, die nicht automatisch alle Millionenerben sind, sondern vielfach bloß zum Mittelstand zählen, allerdings zu berücksichtigen.





Dr. Bernhard Judex, 5323 Ebenau