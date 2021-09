Impfbefürworter kontra Impfgegner

Zuerst bedanke ich mich bei den "Salzburger Nachrichten" für die ausgewogene Auswahl der Leserbriefe zum Thema Impfung. Besonders gelungen war diese Gegenüberstellung in der letzten Wochenendausgabe (SN, 11. 9.). Ich selbst (74) bin geimpft, das war für mich überhaupt keine Frage - und auch keine Freiheitseinschränkung oder ähnliche Haarspalterei. Ich versuche auch Impfgegner zu verstehen, was mir zugegebenermaßen nicht leichtfällt. Allerdings kann ich beim besten Willen dem Vorschlag von Herrn Ebner, einfach die Intensivstationen auszubauen, nichts abgewinnen. Zynischer geht es nicht mehr. Oh ja, man könnte auch die Friedhöfe ausweiten.





Mag. Josefine Schlagenhaufen, 1210 Wien