Impfen ist das Gebot der Stunde

Manche Menschen lehnen das Impfen ab - aber was wäre die Alternative? Schamanentänze zur Abwehr böser Geister? Auch Tier- und Menschenopfer, wie in früheren Kulturen üblich, um die Götter gnädig zu stimmen, sind nicht mehr gefragt. Was bleibt, ist, seriösen Medien und den Aussagen kompetenter Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu vertrauen - und nicht obskuren Nachrichten, etwa: "Meine Nachbarin hat von ihrem Friseur gehört, dass es einen Mann geben soll, der es im Internet gelesen hat." Ein mutiges Handeln der Regierung ist erforderlich. Der rational denkende Teil der Bevölkerung darf dies erwarten.

Dr. Karl Schambureck

5020 Salzburg