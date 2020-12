Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der nicht schon von Kindesbeinen an

einmal geimpft wurde. Nun tut man gerade so, als wäre das die letzte Errungenschaft der Medizin und - besonders ältere Leute - müssen medienwirksam beteuern, dass es gar nicht weh tut. Wenn dann einmal die Normalität nach dem derzeitigen Impfaktionismus eintritt, werden auch die Skeptiker überzeugt sein und sich an die Karikatur des Thomas Wizany halten: "Sei kein Doofer und mach's wie Resi Hofer"! (SN v. 28.12.)

Josef Blank, 5061 Elsbethen