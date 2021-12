Impffolgen für die Intensivstationen

Derzeit liegen auf unseren Intensivstationen 80 Prozent ungeimpfte Covid-19 Patienten, und 70 Prozent der Gesamtbevölkerung sind geimpft. Man stelle sich dementsprechend eine Intensivstation vor, wo 28 Ungeimpfte und sieben Geimpfte, zusammen also 35 Covidpatienten liegen.

Bei einer Durchimpfungsrate von 100 Prozent wären statt sieben dann zehn Geimpfte und kein einziger Ungeimpfter dort, es wären also nur zehn Betten belegt, um 25 weniger als jetzt. Aber auch schon bei einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent und der weit überhöhten Annahme der jetzigen Ansteckungsintensität wären neun Geimpfte und nur noch ein Drittel der Ungeimpften, also auch ca. neun, in der Intensivstation. Die Ansteckungsgefahr sinkt bei 90 Prozent gegenüber 70 Prozent Geimpften aber mindestens um die Hälfte, sodass auch hier mit einem Schwund von 25 Patienten bis unter zehn trotz noch anhaltender Pandemie zu rechnen ist.





Mag. Josef Nußbaumer, 4840 Vöcklabruck