Impfgegner behindern rasche Bekämpfung des Virus

Wie in den letzten Tagen zu beobachten war, halten es nur wenige Zeitgenossen für wichtig, für sich und ihre Umgebung gratis abklären zu lassen, ob sie Covid positiv sind.

Dem riesigen Aufwand der Gemeinden war also nur mäßiger Erfolg beschieden.

Gekostet hat (uns allen!) das trotzdem eine Menge.

Das wird erst recht für die Anschaffung der Impfungen gelten, die vss. auch wieder gratis zur Verfügung gestellt werden.

Resultierend aus diesen Erfahrungen und lt. Medienberichten zeichnet sich schon jetzt ab, dass es viele Impfgegner geben wird und daher nicht mit einer schnellen Bekämpfung des Virus zu rechnen ist.

Aus meiner Sicht ist das nicht nur sehr schade, sondern fahrlässig innerhalb der Gruppe der Verweigerer (der Rest wird ja geschützt sein).

Ich traue mich zu behaupten, dass ein großer Teil der Gegner sehr schnell bereit ist zu einem Nadelstich, wenn es um die Erfüllung von Einreisebestimmungen in einen exotischen Urlaubsort geht, wie z.B verpflichtende Gelbfieberimpfungen in gewissen Ländern.

Auch um bei den persönlichen Freizeitgestaltungen in den neuerdings sehr überlaufenen Bergen keine Einschränkungen durch Auswirkungen von Zeckenbissen zu haben, lassen sich überraschenderweise 85% der Österreicher gegen FSME impfen und zahlen dafür auch Euro 34,--.

Dabei kann man sich nicht mal gegenseitig anstecken.

Ich vertraue bei den Zulassungen der Covid-Impfungen der Wissenschaft und den Regierungen, auch wenn die Entwicklung von Impfungen für viele viel zu schnell ging.

Alles Neue verursachte schon immer für den Einen oder Anderen Unbehagen (siehe oben).

Nur diesmal ist es in einer anderen Kategorie zu sehen.

Vielleicht hilft es ja, wie von der Regierung für einen weiteren Massentest eventuell angedacht, auch Covid-Impfungen mit Gutscheinen zu belohnen.





Rudolf Spitaler, 5302 Henndorf