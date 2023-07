Impfgegner bewirbt sich um die SALK-Geschäftsführung

Zur Bewerbung von Gerhard Pöttler für die SALK-Geschäftsführung ("Zweite Ausschreibung bringt 32 Bewerbungen für SALK-Geschäftsführung", SN-Lokalteil vom 25. Juli 2023): Vom Saulus zum Paulus - anders kann man es nicht nennen, wenn sich ein so eklatanter Impfgegner, wohlwissend, dass weltweit zigtausende Menschen an Covid-19 gestorben sind, für den Chefsessel der der SALK-Geschäftsführung bewirbt. Und natürlich wäre er der Bestgeeignete, wie er sagt. Der Mann dürfte mit Donald Trump in die Narzissschule gegangen sein.





Franz Kolb, 5722 Niedernsill