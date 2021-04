Impfkritisch?

Mit großer Verwunderung lese ich die laufenden Berichte in den SN über die ablehnende Haltung zu den aktuellen Impfaktionen in Salzburg, z.B. nur 42 Prozent bei den Pädagogen und Pädagoginnen und vorher die kritische Haltung bei medizinischen Berufe, etc. Sehr gerne würde ich eine Impfung nehmen, wenn ich die Chance dazu hätte. Ich bin selbstständig und habe in der derzeitigen Situation wenig Chancen auf ein geregeltes Einkommen. Die Schönrederei, dass es ja so tolle Unterstützungen für die Unternehmer/-innen gäbe, hängt mir auch schon zum Hals raus. Ich bin bereits seit dem Jahr 2005 selbstständig tätig, erhalte nun "Notgroschen" aus dem Härtfallfonds, welcher in der Realität nicht einmal die Fixkosten abdeckt. Zudem habe ich das "Pech" eine Frau zu sein. Im letzten Jahr und auch 2021 waren meine Kinder ab der Schul- und Kindergartenschließungen zu Hause zu betreuen, wochenlang. Leider hatte ich, obwohl ich für diese Zeiträume die 100-Stunden-Woche eingeführt habe, als Nicht-Arbeitnehmerin keine Ansprüche auf Sonder-Kinderbetreuungszeiten usw. - wenn man wenig Zeit zum Arbeiten hat, wenig Verdienst hat, basta. So ist das, wenn man so blöd ist, sich selbstständig zu machen. Aber immerhin ist die Wirtschaftskammer ja begeistert - erst neulich war man wieder so erfreut über die zahlreichen Neugründer/-innen in Salzburg. Praktikabel wäre es gewesen, man hätte für die betroffenen selbstständigen Frauen zumindest eine Anrechnung dieser Covid-Kinderbetreuungszeiten verhandelt für die Pension oder was auch immer. Feiner ist doch noch, man hat seinen fixen Job - kann, wenn's ist in den bezahlten Krankenstand, auf Sonderurlaub für die Kinder, wenn zugesperrt werden muss, dann gibt es Entgeltfortzahlungen, in welcher Form auch immer, das AMS springt ein - ist auch nicht lustig und unproblematisch keine Frage - aber immer noch besser als nichts. Sorry, wenn ich nun hier sehr überkritisch erscheine, aber ich für meinen Teil würde gerne die Ärmel hochkrempeln und wieder "an-gasen". Wenn es so viele gibt, die die Impfung scheinbar nicht wollen - ich als Salzburger Ein-Personen-Unternehmerin und alle anderen Unternehmer/-innen, welche ihren Lohn selbst erwirtschaften müssen, würden nur zu gerne einspringen.



Mag. Manuela Brandstätter-Promok, 5531 Eben im Pongau