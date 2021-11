Impfodyssee eines Impfwilligen

Der Impffortschritt, also die rasche Erhöhung der Zahl der Geimpften ebenso wie der notwendigen Drittimpfung, ist der Schlüssel um endlich aus dieser Krise zu kommen. Das ist der einhellige Tenor der Experten/-innen ebenso wie jenes Teils der Politik, welche in Verantwortung steht oder verantwortungsvoll agiert.

Für die mangelnde Einsicht vieler, dass die Impfung eine notwendige Maßnahme ist, um sich selbst zu schützen und gemeinsam und solidarisch uns aus der Geiselhaft dieses Virus zu befreien, ist die Politik kaum verantwortlich zu machen. Wohl aber dafür, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, dass alle Impfwilligen, insbesondere die "Halbentschlossenen", möglichst einfach ihre Impfung erhalten. Und hier herrscht Chaos!

Diesen erkennt man schon an der Widersprüchlichkeit der Aussagen im SN-Lokalteil vom 13. 11. Während der Impfkoordinator des Landes auf Seite 2 auffordert, zur Impfung zu kommen - ob mit oder ohne Anmeldung, ersucht Frau Thanner vom Roten Kreuz auf Seite 7 sich anzumelden. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie haben wir im Land Salzburg immer noch keine Strukturen mit ausreichend Ressourcen, um die Krise zu managen.

Dies durfte ich auch an meiner eigenen Impfodyssee der letzten Woche erleben. Bei mir wäre die Drittimpfung notwendig. Auf die angekündigte automatische Information warte ich bisher vergeblich. Also werde ich selbst aktiv und versuche, mir online einen Termin zu vereinbaren. Nach zwei Systemabstürzen habe ich es endlich geschafft und schicke meine Anmeldung ab. Da erhalte ich eine ablehnende Meldung, dass ich bereits einen Impftermin hätte. Nein, habe ich nicht! Also begebe ich mich zum Impfzentrum am Hauptbahnhof. Impfen ohne Anmeldung ist die Information im Internet ebenso wie auf dem ausgeschilderten Weg dorthin. Dort angekommen wird mir mitgeteilt, dass aufgrund der großen Nachfrage eine Impfung ohne Anmeldung nicht möglich sei. Ich wurde höflich aber bestimmt abgewiesen, entgegen der Behauptung von Frau Thanner im beschriebenen Artikel des SN-Lokalteils. Also meine letzte Möglichkeit, ich rufe bei 1450 an. Ergebnis: Ich bin wegen Überlastung des Systems fünf Mal sofort abgewiesen worden, drei Mal nach 15 Minuten in der Warteschleife.

Auf diese Weise werden wir jene, welche wir durch einen barrierefreien Zugang zur Impfung gewinnen wollten, wohl verlieren!





Gerhard Löffler, 5440 Golling