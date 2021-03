Bei momentan nicht einmal fünf Prozent Durchimpfungsrate erübrigt sich wohl jede Diskussion... Ich finde es aber toll, dass alte Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung damit ab Sommer uneingeschränkt reisen können, die systemrelevante Bevölkerung - und dazu zähle ich alle arbeitenden Menschen, die dazu beitragen, dass das "System Österreich" funktioniert - ihren wohlverdienten Urlaub auf "Balkonien" verbringen darf. Wer das nicht will, darf sich aber gerne mit einem "Ladenhüter" impfen lassen. So mancher Kleinunternehmer, der sein Geschäft gerade öffnen durfte, kann oder will sich aber nicht gleich wieder einen mehrtägigen Krankenstand leisten!

Von den vielen jungen Menschen, die wir seit einem Jahr zur Rücksichtnahme verdonnern, auf deren Wünsche und Bedürfnisse aber keine Rücksicht genommen wird, gar nicht zu reden... sie dürfen sich ebenfalls mit einer Postkarte vom Strandurlaub der Großeltern begnügen!

Birgit Klinger-Haslauer, 5412 Puch bei Hallein