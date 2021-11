Impfpflicht ist das rettende Ufer

Die aufkeimende Debatte um die Impfpflicht war zu erwarten. In weiser Voraussicht der Gefährlichkeit dieses Virus - wurde leider die Realität - gab es bereits Kenner der Materie, die eine Impfpflicht für unumgänglich hielten. Realistisch betrachtet erscheint jetzt damit Licht am Ende des Tunnels, zumal alle Maßnahmen nicht den erwünschten Erfolg brachten, ja sogar eine Verschlechterung herbeiführten.

Strapaziert erscheint die Erwähnung von politisch Zuständigen, dass die Impfung aus der Krise führe. Eine Logik, die jedoch bei vielen Bürgern nicht als solche betrachtet wurde bzw. wird, da keine Nachhaltigkeit gesetzt wurde.

Das rettende Ufer ist die Impfpflicht mit den nötigen Begleitmaßnahmen. Dieses Statement wird von Wissenschaftern infolge rapid ansteigender Infektionszahlen als Rat gegeben. Das Recht, über eine Impfung selbst bestimmen zu können, wird wohl wegen der nicht mehr kontrollierbaren Pandemie in die zweite Reihe zurückversetzt werden müssen, um dem Allgemeinwohl zu dienen.

Die gern verbreitete Meinung der Freiheitseinschränkung erscheint somit etwas in den Hintergrund gerückt zu sein, da der Kampf gegen dieses "Monster" an Ernsthaftigkeit zugenommen hat. Übrigens sollte man das Wort "Freiheit" nicht allzu sehr strapazieren. Diesen Begriff sollte man der Zeit zuordnen, in der er seinen wahren Sinn bekam und unermesslich geschätzt wurde. Genau, als man aus den Fängen der Kriegs- und Nachkriegszeit befreit wurde. Die nachfolgenden Generationen sollte man stets für eine derartige Nachbetrachtung um Verständnis bitten, diese Zeit mögen sie auch nur von Schilderungen ihrer Vorfahren kennen. Darum wäre es überlegenswert und fair in einer lebensbedrohenden Seuchenzeit, nicht von Freiheitseinschränkung zu sprechen.



Heinz Pruner, 5020 Salzburg