Impfpflicht ist zumutbar

Wir haben gelebt und gelitten, auf die Impfung gewartet und die ersten Lockerungen herbeigesehnt. Mehr als ein Jahr danach sehen wir uns damit konfrontiert, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, jedoch die Zahlen wieder steigen. "Die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt", haben wir im humanistischen Gymnasium gelernt. Die Gesellschaft der heutigen Zeit scheint diese Tugend verlernt zu haben. So befinden wir uns in einer Situation, in der eine Minderheit, nämlich die der Impfskeptiker und Impfverweigerer, die es in den vergangenen Monaten nicht geschafft oder nicht der Mühe wert befunden haben, sich entsprechend zu informieren, nun diejenigen, die mit ihrer Impfung für sich und die Allgemeinheit Sorge getragen haben, am Gängelband führen.

Offensichtlich müssen wir uns damit abfinden, in einer Welt der Narzissten und Egoisten zu leben. Wir ziehen Kinder zu Prinzessinnen und Prinzen groß, die verlernt haben, was ein achtsames Miteinander bedeutet.

Die Politik agiert zögerlich und mutlos. Da wird über "Geschenke" (Skikarten u. Ä.) nachgedacht, um die Säumigen zu motivieren, anstatt Klartext zu sprechen und schnellstmöglich eine Impfpflicht zu verordnen. Eine solche wäre weder undemokratisch noch diktatorisch, sondern vorausdenkend dem Umstand geschuldet, dass auf Grund der schleichenden Durchimpfungsrate die aggressiveren Virusvarianten bereits "in den Startlöchern" stehen und damit "der ganze Zirkus" bald wieder von vorne zu beginnen droht. Bei einer Sicherheit der Impfung von mehr als 99 Prozent halte ich die rasche Umsetzung einer Impfpflicht für ethisch vertretbar, erforderlich und absolut zumutbar.

Dr. Martin Weinkamer, Facharzt für Urologie, 5500 Bischofshofen