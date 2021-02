Impfskandal in St. Johann im Pongau

In Wien gibt es seit 1. Jänner eine Liste, in die sich jeder eintragen kann, mit Krankheitsrisiko und Zusatzfrage ("bin bereit, kurzfristig binnen zwei Stunden zu Impfung zu kommen"). Bisher wurden ausschließlich Menschen über 90 angerufen. Warum gibt es das in Salzburg nicht?

Und: Wenn 25 Flaschen mit dem Impfstoff da waren, weiß man spätestens nach der 10. Flasche, dass da was übrig bleiben wird. Somit Zeit genug, beim Nachbarn (Betreutes Wohnen), bei den Arztpraxen im Ort, bei Angehörigen der Seniorenheimbewohner oder im KH Schwarzach anzurufen. Zum Gratulieren bei 80ern und aufwärts hat der Bürgermeister ja auch Zugriff auf das Melderegister, wieso ist es ihm da zu viel Mühe?

Wenn der Leiter des Seniorenheims noch ein letztes Fünkchen Anstand hat (was ich bezweifle), dann nimmt er seinen Hut und geht und macht Platz für jemanden, der diese Funktion mit mehr Weitsicht und Klugheit ausführen kann. Und nicht wie ein spinnertes Kindergartenkind reagiert: "Nächstes Mal schmeiß ich die Impfungen weg." Diese Absicht sollte unter Strafe gestellt werden, wurde beim Impfskandal in Vorarlberg gefordert. Zu Recht!

Darüber hinaus ist zu überlegen, ob man nicht, wie anderswo auch, Impfdränglern die zweite Teilimpfung verwehrt.





Mag. Elisabeth Lugstein, 4894 Oberhofen am Irrsee