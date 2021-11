Impfskeptiker und Medien

Ich bin sicher keine Impfskeptikerin, sondern pragmatisch an das Thema herangegangen. Was kann ich tun, was kann helfen, wie kann ich mich und meine Lieben möglicherweise schützen? Sicherheit gibt es nicht. Leider. Ich habe auch keine Angst vor Spritzen oder Blutabnahmen. Aber was ich wirklich unerträglich finde, sind die ununterbrochenen Nahaufnahmen, wie die Nadel in den Arm gestochen wird. Keine Diskussion, kein Bericht im Fernsehen ohne Großaufnahme! Das stößt Ängstliche ab und wird die Bereitschaft sicher nicht erhöhen.





Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer