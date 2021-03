Impft die Jugend!

Immer mehr Schüler leiden wegen der Coronabeschränkungen unter schweren Depressionen und haben massive körperliche Probleme, weil sie bis zu 60 Stunden in der Woche vor dem Computer sitzen müssen. Die Apelle, nicht auf Biegen und Brechen Stoff durchzupauken verhallen bei vielen Lehrern ungehört, weil es das Bildungsministerium nicht schafft, eindeutige und schülerfreundliche Verordnungen zu erlassen. Und über den Achtklässlern hängt das Damoklesschwert einer in Zeiten wie diesen ziemlich fragwürdigen Zentralmatura. Ich war selbst Lehrer, bin seit September 2020 im Ruhestand und heilfroh, dieser Situation entkommen zu sein. Aus Erzählungen weiß ich, dass nicht nur Schüler, sondern genauso auch Lehrer leiden. Der in meinen Augen einzig logische Ausweg aus dieser extremen Notsituation ist, nicht nur Lehrer und Schulpersonal zu impfen, sondern auch und vor allem die Schüler. Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen endlich wieder ein wenigstens halbwegs normales Leben! Es wird mir immer unerträglicher, Profifußballern und Skifahrern zuzuschauen, die sich ohne Maske umarmen und abbusseln und auf ihre Vorbildfunktion pfeifen. Während dort der Rubel rollt, vegetieren tausende Junge eingesperrt vor sich hin und werden körperlich und psychisch krank. Deshalb noch einmal: Impft Kinder und Jugendliche und gebt ihnen ihr Leben zurück! Ich mit meinen 65 Jahren kann noch auf die Impfung warten, ich habe ein Leben gelebt und einiges erlebt. Natürlich habe auch ich noch so manches vor, doch ich kann mit den geltenden Einschränkungen sicher besser umgehen als viele Kinder und Jugendliche. Die Jugend sei unsere Zukunft, heißt es immer. Diese Zukunft gilt es zu hegen und zu pflegen.





Fritz Secker, 2371 Hinterbrühl