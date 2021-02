Kommt kein Impfstoff, ist Salzburg benachteiligt. Viele rätseln, warum ist ausgerechnet unser Bundesland eines der Noch-nicht-Geimpften-Spitzenreiter? Da sagt Salzburgs Gesundheitslandesrat LH-Stv. Stöckl glatt: 1000 von den bis jetzt in Salzburg Geimpften werden anderen Bundesländern zugerechnet. Nichts gehört von mageren Impfstatistiken in anderen Bundesländern, weil ausgerechnet Salzburger dort eine Impfdosis erhalten haben. Wie denn dann das, wer hat da gereiht und wer wurde denn dann bei uns geimpft, Impftouristen, oder was?





Barbara Bauer, 5071 Wals-Himmelreich