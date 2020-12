Impfung ist alternativlos

In Österreich sterben jedes Jahr rund 80.000 Menschen, davon ein gutes Drittel an Herz-/Kreislauferkrankungen und ein weiteres Viertel an den Folgen eines Krebsleidens. Nun haben wir seit geraumer Zeit täglich mehr als 100 Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Diese Zahl entspricht ziemlich genau 50 Prozent der Sterbefälle und ist damit zur Zeit klar die häufigste Todesursache. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie wir mit diesem Umstand umgehen.

Entweder wir "wursteln" so weiter wie bisher, mit alles Zusperren und rigorosen Maßnahmen zur Eindämmung. Danach lockern, wieder zusperren und so weiter.

Oder: Wir gehen zur Impfung. Ich, für meinen Teil, möchte wieder reisen, soziale Kontakte pflegen und Veranstaltungen besuchen. Deshalb ist für mich und hoffentlich für viele die kommende Impfung alternativlos, denn das Virus wird nicht von selbst verschwinden.

Herbert Nill, 5671 Bruck