Impfung: Publikumswirksame Zustiche im Fernsehen?

Jedenfalls unangenehm auffallend sehen wir die täglichen Fernsehbilder zur Corona-Impfung. Kaum blicken wir in eine der aktuellen Berichterstattungen, sehen wir bereits in den ersten Minuten gefühlte 15 bis 20 Nadelstiche. Trotz allem Verständnis für die Impfung finden wird diese Tatsache abschreckend und der guten Sache nicht dienlich. Was will man den Zusehern mit dieser körperlichen Verletzung wohl mitteilen? Je länger die Nadel, umso anschaulicher und besser scheinbar die Berichterstattung. Ich wünsche mir gefühlvollere Bilder und keine Angstmache mit den vielen brutalen Zustichen. Solche Bilder sind der wichtigen Sache der Impfung nicht dienlich, ja sogar abschreckend.



Familie H. & Karl Renhart, 5020 Salzburg