Mit großem Interesse habe ich den Artikel "Sollen wir Kinder gegen Corona impfen lassen?" vom 4. Juni gelesen. Ich finde dieses Thema sehr interessant und möchte dazu Stellung beziehen. In Ihrem Artikel sprechen Sie sich dafür aus, dass das Impfen von Kindern sinnvoll ist. Ich bin für die Impfung von Kindern, weil man ohne sie viele Einschränkungen hat. SchülerInnen müssen jede Woche drei Mal getestet werden. Das könnte durch die Impfungen verringert werden. Ich, und sehr viele andere in meinem Alter, lassen sich, sobald es geht, impfen, damit wir es in der Schule besser haben. Wenn sich keine Kinder gegen das Corona Virus impfen lassen, kommt es zu einer zu niedrigen Durchimpfungsrate und die Coronapandemie wird noch länger dauern. Viele lassen sich nicht impfen, weil sie Angst vor den Nebenwirkungen haben, aber bei Kindern und Jugendlichen sind diese deutlich geringer. Ich halte die Impfung bei Kindern und Jugendlichen für sehr sinnvoll! Mit der Impfung kann diese Pandemie schneller vorbei sein. Ich bitte daher alle Leserinnen und Leser, es sich noch einmal zu überlegen, ob sie Ihre Kinder impfen lassen wollen.





Jonas Reichl, 4. Klasse der Privaten Mittelschule Michaelbeuern, 5151 Nußdorf am Haunsberg