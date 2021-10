Impfung wirkt und ist sicher

Ehrensache - geimpft, weil: Die Impfung ist sicher, die Impfung wirkt, mehr als 90% der Ärzte und Wissenschafter empfehlen sie und sind geimpft, ich will selbst nicht an Covid-19 erkranken, ich will nicht meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen anstecken und damit ihr Leben gefährden, ich will nicht, dass unsere Gasthäuser, Hotels und Skilifte im Winter wieder zusperren müssen.

Ich will auch jene 10% der Mitbürger schützen, die sich auf keinen Fall impfen lassen (können) - sei es aus Angst vor der Spritze ("Angststörung"), sie grundsätzlich immer gegen alles sind ("Querdenker", "Ersatzreligion"), sich in einer impfkritischen Community befinden (Familie, Freundeskreis, Partei).

Ich will mich nicht verunsichern und missbrauchen lassen - von rücksichtslosen Talkmastern und Journalisten ("Quote!"), verantwortungslosen Politikern ("Stimmenfang"), selbst ernannten Experten und Autoren (wollen "sich und ihre Bücher" verkaufen).

Also: "Schaun ma, dass ma auf 80% Geimpfte kemma" - "Let's get the shot." Ehrensache!





Dr. Rupert Hettegger, Facharzt f. Innere Medizin, 5202 Neumarkt