Impfungen bleiben Erfolgsgeschichte

Bei allen Unsicherheiten und auch Zweifel bezüglich eines sicheren Impfstoffes gegen Covid-19 ist es aus meiner Sicht eine grobe Fahrlässigkeit, Impfgegnern dieses Forum in einer seriösen Zeitung zur Verfügung zu stellen. Allein die Tatsache, den Contergan-Skandal, der mit Impfungen nicht das geringste zu tun hat, als Argument anzuführen, disqualifiziert die Schreiberin in höchstem Ausmaß. Gewiss, es sind in der Vergangenheit auch in der Schulmedizin schlimme, ja katastrophale Fehler passiert, aber die Wissenschaft stellt sich dem Problem und hat aus den Fehlern gelernt. Impfungen bleiben trotz aller Anfeindungen eine medizinische Erfolgsgeschichte, die Millionen Menschen das Leben gerettet oder sie vor schweren Beeinträchtigungen (siehe Polio) geschützt hat. Alternative Heiler/-innen können diesbezüglich keine einzige seriöse Untersuchung vorweisen.





Dr. Gerhard Bleimschein, 4623 Gunskirchen