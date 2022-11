Impfverwechslungen sind kein Einzelfall

In Rif wurden 33 Volksschüler/-innen versehentlich gegen HPV geimpft. Von Seiten der Landessanitätsdirektion wird das als "Einzelfall" abgetan.

Ein Einzelfall ist das mitnichten. Uns ist im Dezember 2021 in einer Impfstraße des Landes etwas Ähnliches passiert. Wir haben wochenlang gewartet, weil wir unsere sechsjährige Tochter nicht off-label mit dem (verdünnten) Erwachsenenimpfstoff gegen Covid impfen lassen wollten. Der Erwachsenenimpfstoff ist von Pfizer nicht für Kinder zugelassen und der spezielle Kinderimpfstoff unterscheidet sich auch etwas, was zu einer niedrigeren Prävalenz von Myokarditis als mögliche Nebenwirkung führen könnte. Jedenfalls habe ich den Arzt noch direkt vor der Impfung gefragt, ob das die spezielle Kinderformulierung ist (die es damals erst seit wenigen Tagen in Österreich gab). Als ich zuhause die Chargennummer googelte, staunte ich nicht schlecht, dass es doch der Erwachsenenimpfstoff war. Meine Frau ist fast zusammengebrochen.

Am Ende ist so etwas immer die Schuld der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes. Trotzdem finde ich es falsch, das von Seiten des Landes herunterzuspielen. Vielleicht würde es schon reichen, die Ärzte/-innen vor jeder Impfaktion per (jedes Mal zu unterschreibendem!) Formular auf ihre Pflicht hinzuweisen, den Impfstoff vor der Injektion eigenständig zu kontrollieren. Im Moment ist mein Eindruck, dass von Seiten des Landes nicht mit Nachdruck an möglichen Lösungen gearbeitet wird. So steht zu befürchten, dass es irgendwann zum nächsten "Einzelfall" kommen wird.





Markus Gastinger, 5020 Salzburg